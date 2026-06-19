Радев от Брюксел: Допуснем ли на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции, означава ние да се простреляме в крака

Стопкадър Фейсбук, Министерски съвет

Премиерът Румен Радев каза пред журналисти от Брюксел, че въпреки "вълненията" относно санкциите срещу Русия по отношения на религия и енергетика, то Съветът е приключил с добра новина за България.

"Европейската комисия одобри над 1 милиард плащания по 4 етап на ПВУ, очакваме да се даде зелена светлина по петия етап - още 150 милиона евро, което е ясен показател за доверието към българското правителство", обясни премиерът, пише Блиц.

Радев каза, че с украинския президент Володимир Зеленски са провели много ползотворна среща, на която са обсъдили възможностите за задълбочаване на сътрудничество в сферата на енергетиката.

"България предоставя чудесни възможности със своята география, с разгърнатата мрежа на своите газови и електропреносни системи, с договорите, които имаме с нашите съседи. Това са въпроси, които живо вълнуват Украйна. Зарада нашата сигурност и диверсификация. Това бе основната тема на разговор", каза Радев.

"Украйна има голям опит в разработката на дронове, може да осъществим трансфер, съвместно производство, но само принципни положения", уточни той.

"Руските санкции не засягат само патриарх Кирил, а и „Лукойл“. Няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции, това означава ние да се простреляме в крака", това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Брюксел, където се провежда втория ден от лидерската среща на върха на Европейския съюз (ЕС).

Редактор "Екип на Петел",

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