Радев удължава престоя на американските самолети на летище София

Кадър Ютуб

Премиерът Румен Радев обяви, че правителството ще удължи престоя на американските военни самолети на летище София само до края на юни. Решението беше съобщено по време на заседание на Министерския съвет. Радев обвърза краткия срок с липсата на положителен отговор от страна на САЩ за отпадане на визите за български граждани, предаде Евроком.

Настоящото разрешение за разполагане на машините изтича в края на май. Очакваше се Вашингтон да изпрати официална нота за дългосрочно удължаване на мисията. Премиерът обаче посочи, че страната ни има свои приоритети и процедури, поради което не може да отговори положително на искане за дълъг престой. Този срок се дава, за да могат съюзниците да препланират действията си и да намерят нови локации.

По време на предишното правителствено заседание Радев обвърза престоя на американската бойна техника с премахването на визовия режим, след като проведе телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп. „До момента нямам положителен отговор, разбирам напълно сложността на нормативните процедури и необходимостта от време“, заяви премиерът.

В началото на заседанието Радев коментира и големия успех на ученика от Софийската математическа гимназия Никола Веселинов. Единадесетокласникът спечели първото място в престижния световен конкурс за наука и инженерство Regeneron ISEF в САЩ. Радев определи постижението като ключово за България и повод за надежда за бъдещето на страната.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!