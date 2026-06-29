33 хиляди евро откриха в дома на задържания шеф на ВиК - Несебър

снимка: МВР

Ръководителят на звено "ВиК – Несебър", с териториална компетентност за общините Несебър и Поморие, е задържан за поискан и получен подкуп в размер на осем хиляди евро, съобщиха на съвместен брифинг представители на Окръжната прокуратура и Областната дирекция на МВР в Бургас.

Наблюдаващият прокурор Андрей Червеняков каза, че обвинението е повдигнато срещу Свилен Станчев. По думите на Червеняков той е поискал неправомерна облага от осем хил. евро, за да извърши действие по служба – да съгласува технически проект за присъединяване към водопреносната мрежа на обекти в землището на с. Кошарица, община Несебър. Прокурорът уточни, че обвинението е по чл. 301 от Наказателния кодекс – основният състав на престъплението подкуп, предаде БТА.

Евентуалното прилагане на квалифициращите обстоятелства може да бъде извършено на по-късен етап, след анализ на доказателствата, каза още прокурорът. Предвиденото наказание е лишаване от свобода до шест години, глоба до пет хиляди евро и лишаване от право да заема определена длъжност.

По думите на директора на Областната дирекция на МВР – Бургас старши комисар Николай Ненков разследването е започнало след постъпила в края на май – началото на юни оперативна информация за корупционни практики на служители във "ВиК – Несебър".

Бяха проведени множество оперативни мероприятия за потвърждаване на информацията, след което бяха установени свидетели по случая, каза Ненков. След разпит на свидетел материалите незабавно са били докладвани в Окръжната прокуратура – Бургас. Съвместно с наблюдаващия прокурор са планирани оперативните и процесуално-следствените действия, довели до реализацията на 26 юни т.г.

Началникът на сектор "Икономическа полиция" комисар Асен Фортунов съобщи, че на тази дата около 14:10 часа на главния път край с. Кошарица са били задържани първоначално две лица, едното от които е ръководителят на звеното на "ВиК – Несебър". Извършени са множество процесуално-следствени действия – оглед на автомобил, претърсвания и изземвания на частни адреси и в офисите на ВиК в Несебър, каза Фортунов.

При претърсване в жилището на задържания са намерени около 33 хиляди евро в брой, както и тефтери, и списъци с имена. Съпричастността и отношението на тези списъци към намерените парични средства предстои да бъдат изяснявани в хода на досъдебното производство, заяви комисар Фортунов. Той допълни, че по разследването са използвани специални разузнавателни средства след съдебно разрешение.

Прокурор Асен Червеняков уточни, че досъдебното производство е образувано на 16 юни т.г. след разпит на свидетел, пред когото "недвусмислено е било отправено искане за получаване на неследваща се облага". По думите на Червеняков към момента обвинение е повдигнато само на ръководителя на звеното.

Второто лице е задържано при първоначалните действия, тъй като е в пряка подчиненост към ръководителя на звеното. Към настоящия момент няма събрани доказателства то да има съпричастност към конкретната сума, която е получена от ръководителя. Ако бъдат установени такива доказателства, ще бъдат предприети съответните действия, заяви прокурорът.

Комисар Фортунов съобщи, че сумата от осем хиляди евро е открита в служебен автомобил на ВиК, а намерените пари са били предварително белязани. Открити са в чанта на задната седалка на автомобила. Предаването на парите е станало лично между основния свидетел и ръководителя на звеното. Били са само двамата. Белязаният материал съответства на банкнотите и е установен единствено в задържаното лице, каза Фортунов.

По време на претърсването в дома на обвиняемия са намерени и технически проекти.

Касае се и за техническа документация, която по лично мое мнение няма място там, тъй като става дума за проекти за техническо присъединяване, които следва да се съхраняват в съответния офис на дружеството, заяви прокурор Червеняков. Той съобщи още, че е сезирана Комисията за противодействие на корупцията, която ще извърши проверка на имуществото и доходите на обвиняемия.

На въпрос защо е бил поискан подкуп за дейност, която по закон следва да бъде извършена, прокурорът обясни, че присъединяването към водопреносната мрежа е напълно законна услуга и е част от служебните задължения на обвиняемия. Проблемът е, че когато лице реши да се включи към водопреносната мрежа, го препращат към ръководителя. Там започва да му се обяснява, че ще се види какво може да се направи, след което започват преговори за определена сума. Служителите са на дружеството, техниката е на дружеството, всичко се извършва официално, с единствената разлика, че той получава едни пари, които не му се полагат, каза Червеняков.

От прокуратурата и полицията отправиха апел към гражданите, които разполагат с информация за подобни случаи, да подадат сигнали.

Апелираме към гражданите, които имат сигнали за подобни престъпления, да дойдат и да ги съобщят, а ние ще направим пълна, всестранна и задълбочена проверка. Ако в хода на разследването бъдат установени доказателства и за други престъпления или за съпричастност на други лица, няма да имаме никакво колебание да привлечем и тях като обвиняеми, заяви прокурор Червеняков.

Редактор "Екип на Петел",

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