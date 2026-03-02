Разбиха канал за фалшиви документи и евробанкноти в София, има задължани
снимка: МВР
СДВР разкри нелегална печатница за фалшиви документи и валута, съобщават от пресцентъра на Министерство на вътрешните работи.
По данни на полицията специализирана полицейска операция по линия „Противодействие на престъпления, свързани с фалшифициране на ценни книжа, парични знаци и изготвяне на неистински документи“ е проведена на 28 февруари от служители на отдел „Икономическа полиция“.
В хода на акцията е задържано лице, у което са установени три неистински лични карти. При предприетите оперативно-издирвателни действия бяха разкрити две производствени бази – в района на индустриална зона „Военна рампа“ и в жилище в ж.к. „Зона Б-18“. Намерено е оборудване за изработка на неистински официални документи – лични карти, паспорти, визи и други, както и за производство на неистински банкноти с номинал 50 и 100 евро.
По случая са извършени процесуално-следствени действия „претърсване и изземване“ на общо четири адреса на територията на столицата, в резултат на които са иззети:
∙ 3 неистински лични карти;
∙ 17 задгранични паспорта;
∙ 58 страници за задгранични паспорти;
∙ 10 книжки за лични документи;
∙ 81 пластики за лични документи;
∙ 85 холограмни стикера и холограми;
∙ 2 метални клишета с метална пластина на герба на Република България;
∙ 1 печатарско сито;
∙ 15 клишета за поставяне на холограми чрез топъл печат;
∙ 1 машина за ламиниране с консумативи;
∙ компютърни конфигурации, принтер, множество флаш памети, дупци и други консумативи, свързани с престъпната дейност.
По случая са задържани двама мъже на 75 и 68 години, които са криминално проявени. Срещу тях са повдигнати обвинения по чл. чл. 308, ал. 5 от НК. Мярката срещу 68-годишния е задържане под стража до 72 часа, а срещу другия – парична гаранция.
Работата по случая продължава, като се установява съпричастността и на други лица.
