Рекордна поръчка у нас: Неизвестен купи букет за 475 евро

Проучване на онлайн търговци показва, че още преди 8 март, по различни поводи, букетите са по-често избирания подарък, а българските мъже не чакат непременно датата, за да зарадват жените си с цвете.

Така още в седмицата на Свети Валентин тази година ръстът на продажба на цветя у нас достига 21,49% на годишна база. А най-скъпата поръчка до момента за 2026 г., засечена от проучването, е букет рози. Направена е на 13 февруари и е на стойност 475 евро, предаде Нова тв.

Търговци споделят, че има спад в търсенето, но цените са същите като миналата година, въпреки инфлацията. Например - едно лале е 1 евро, а миналата година е било 2 лева, розата е била преди 8 лева, а сега - 4 евро.

Ванеса, която е аранжор-флорист, разказва, че има повишение в саксийните цветя с около 20-30%.

