Русия съобщи, че главният инженер на Запорожката АЕЦ е загинал при атака с дрон

Пиксабей, илюстративна

Главният инженер на Запорожката атомна електроцентрала Александър Яковлев е загинал при атака с дрон край централата, съобщи руската държавна корпорация „Росатом“. При удара е загинал и шофьорът на служебния автомобил, с който са пътували двамата, предаде Нова телевизия, позовавайки се на "Ройтерс".

Според руските власти дронът е поразил автомобила между промишлената площадка на централата и град Енергодар, който се намира под руски контрол. Москва обвинява Украйна за атаката и я определя като целенасочен удар срещу ръководството на най-голямата атомна електроцентрала в Европа.

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси осъди нападението и подчерта, че атаките срещу персонал на ядрени съоръжения са недопустими, тъй като представляват сериозна заплаха за ядрената безопасност. МААЕ обаче не посочи кой носи отговорност за инцидента.

До момента украинските власти не са коментирали руските обвинения. Запорожката АЕЦ се намира под контрола на руските сили от началото на инвазията през 2022 г., като районът около централата многократно е ставал обект на взаимни обвинения между Москва и Киев за атаки, които застрашават безопасността на съоръжението.

Редактор "Екип на Петел",

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