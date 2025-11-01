С доброволци, труд и желание възстановиха затворено училище в малко врачанско село

кадър: бТВ

По възрожденски малкото врачанско село Ослен Криводол празнува възстановената сграда на отдавна затвореното училище. Ремонтът е направен за две години с доброволен труд.

80-годишният Върбан Йолов, възпитаник на училището, бил кмет, когато преди малко повече от половин век властта решава да го затвори.

„И аз се поопънах малко, викам, вие закривате селото, да знаете. Оттогава селото започна да пада, стигнахме до под 100 души“, казва мъжът.

Гостувайки през ваканциите на село, внукът Кирил е поразен от състоянието на сградата.

„Като филм на ужасите, пробити тавани, кал навсякъде“, обяснява пред бТВ той.

Преди две години сегашният кметски наместник решава, че така не може. С дарители, съмишленици и къртовски труд само за две години правят невъзможното.

„Удовлетворението е голямо, че сме възстановили една почти стогодишна сграда и не сме позволили да се разруши, както на много места стана из България“, обясни Роман Иванов, кметски наместник на с. Ослен Криводол.

Вътре вече се помещава читалището с клубове по интереси, ще има и детска градина, защото млади семейства се завръщат.

