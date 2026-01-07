САЩ превзеха танкер на Венецуела, руска подводница и военен кораб не успяха да го спасят

Кадри Youtube

САЩ започнаха операция по задържането на петролен танкер, свързан с Венецуела, след като го проследиха през Атлантика, съобщи източник пред CNN. Американските сили са стъпили на борда, според AP.

Според източници на Reuters операцията е извършена от бреговата охрана и американските военни.

По-рано Русия изпрати подводница и военен кораб, за да посрещнат и ескортират танкера, който САЩ преследват от седмици, предава Нова телевизия.

Плавателният съд, известен доскоро като Bella 1, а в момента преименуван на Marinera, е празен. Американски военни го преследват, след като танкерът опитал да пробие частичната блокада около Венецуела и да натовари суров петрол. САЩ целят да спрат флотилията от товарни кораби, които се опитват да пренасят подлежащи на американски санкции енергийни суровини.

Танкерът плава на североизток в Атлантическия океан между Исландия и Великобритания, като транспондерът му, показващ точното му местоположение, е активен. Той може да се насочи към Балтийско море или да премине покрай Скандинавия и да се отправи към Мурманск - незамръзващото арктическо пристанище на Русия.

Според експерти Москва е обезпокоена от задържанията на танкери от страна на САЩ, които превозват поставен под санкции петрол по света. Трима американски представители заявиха пред "Уолстрийт джърнъл", че Русия е поискала от САЩ да спрат преследването на кораба край Венецуела.

Руското външно министерство заяви във вторник, че следи „с тревога“ ситуацията около танкера, съобщи държавната новинарска агенция РИА.

Междувременно Южното командване на американските въоръжени сили посочи в публикация в социалните мрежи, че е готово да „се противопостави на кораби, обект на санкции, преминаващи през този регион“.

Според информация на "Уолстрийт джърнъл" американските военни все още следват руския танкер в източната част на Атлантическия океан. Той в момента плава на около 300 мили южно от Исландия към Северно море, твърди изданието, позовавайки се на сайт за следене на кораби.

