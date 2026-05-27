Щастлива развръзка! Полицията намери дете след над два часа издирване

Полицията намери дете след над два часа издирване в Шумен. Става дума за 13-годишния Александър Борисов, пише Shum.bg . Детето изчезна в 18,30часа днес в кв. „Боян Българанов“ и бе открито в кв. „Тракия“.

Тази вечер детето и майка му излезли на разходка в кв. „Боян Българанов“. Докато вървели по ул. "Витоша“ Александър се отклонил и продължил в неизвестна посока.

В 20,50 часа в района на картинг пистата на бул. „Симеон Велики“ водач на лек автомобил забелязал момче, което се движи само. Спрял и звъннал на 112, а след връзка с дежурния в областната дирекция станало ясно, че това е издирваното дете. Мъжът изчакал полицейски екип на място с детето. Момчето било предадено на майка му.

От полицията благодарят на бдителния шуменец Ивайло Русев за съобразителността, загрижеността и гражданската позиция.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!