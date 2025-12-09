Събориах емблематичен хотел от НРБ на морето

Кадър Балкантурист

Инвеститорът ще възстанови автентичния облик на соцсградата

Сринаха до основи емблематичния Интерхотел „Поморие“ - архитектурен паметник на късния социалистически модернизъм, който десетилетия наред доминираше силуета над рибарското пристанище, видя днес репортер на Флагман.бг.

Разрушаването постави началото на нов инвестиционен цикъл, който включва новото построяване на комплекса в автентичен вид и цялостната реконструкция на района.

Хотелът е с интересна история. В края на 70-те години е открит лично от Тодор Живков като част от престижната система Интерхотели - държавни туристически комплекси от висок клас, предназначени да демонстрират икономически потенциал на страната.

Проектиран по каноните на модернизма, обектът впечатляваше с терасовидни обеми, наклонени фасади, панорами към морския хоризонт и характерна конструктивна линия, наподобяваща корабен корпус. Комплексът бе един един от водещите центрове за калолечение в страната..

След демократичните промени обаче постепенно западна. Смяната на собствениците, липсата на поддръжка и инвестиции доведе до пълна амортизация на конструктивните елементи, корозия в арматурните мрежи, компрометирани инсталации и ред други.

През годините сградата многократно бе обозначавана като опасна, което предопределя крайното решение за нейното премахване.

Събарянето започва тази седмица, а репортер на Флагман.бг засне кадри от историческия момент, в който багери с хидравлични чукове и високотонажни машини срутиха основния корпус.

Процесът се извършва под строг контрол, включително използване на метода за поетапно понижаване на конструкцията, осигуряване на противопрахови мерки и специализирани камиони за извозване на строителните отпадъци, видя Флагман.бг.

Строителните дейности включват изграждането на нов туристически комплекс, който по твърдения на инвеститора ще върне автентичния архитектурен облик на стария хотел, но с модерно решение, съвременно оразмеряване и пълно съответствие с действащите нормативи за безопасност и енергийна ефективност.

Избраният подход е рядкост в черноморската практика, коментираха специалисти.

Планира се и цялостно облагородяване на зоната около пристанището – нови пешеходни връзки, благоустройствени площадки, подмяна на уличното осветление и озеленяване.

В момента в имота се намират три отделни сгради - разрушеният хотел, строи се една нова и има още една в процес на основна реконструкция, която местните наричат „Новия хотел“. Последната е била издигната от досегашния собственик Борислав Стоянджов.

Флагман.бг припомня, че през пролетта тази година ураганен вятър повали строителен кран от площадката върху рибарското пристанище. За щастие нямаше пострадали хора, но бяха нанесени материални щети върху седем лодки, една от които бе потопена.

Историята

Интерхотелът е открит през 1977 година. Той е с формата на кораб е с общо РЗП 9999 кв.м, четиризвезден, разполагащ с 1999 легла. Сградата е в близост до историческия център на Поморие, а по-възрастните жители на града още помнят как е била построена „направо в морето”. Строителството му започва през 70-те години. Изграждането е поверено на единствената за тогава строителната фирма СМК . „Започнахме хотела през 1972 година. Трудно беше самото изграждане, защото наливахме основите в морето”, това разказва техническия ръководител на проекта по онова време.

Строителството продължава през следващите 5 години и на практика това е първият излят бетон на брега на морето. „Предадохме хотела в завършен вид в самия край на 1976 година. Малко по-късно на 1-ви май, за деня на труда, в Поморие пристигна самият Тодор Живков, за да открие хотела. Тато премина по бул. „Яворов” заедно със солидна охрана. Аз и съпругата ми бяхме с детето, което седеше в количка и си играеше с пистолетче – играчка. Охраната се притесни, взе го от ръцете му”, допълни местен жител.

През следващите 20 години хотелът преживява истински разцвет. За лукса и интериора в стаите му се носят легенди в града. „Поморие” работи целогодишно с германци от Източния блок след сключен договор с немската „Райзебюро”. Така била осигурена заетостта през цялата година, нещо което и в наши дни е все още непостижимо за хотелска база край морето.

В него отсядат възрастни източногерманци, които правят кални бани в санаториума в града. Хора работили в системата си спомнят че „на 2-я етаж на хотела били обособени медицински кабинети за ЛФК, а за лечебните бани транспортирали туристите до калолечебницата”.

За лукса и интериора в стаите на хотела през соца се носеха легенди

В началото на демокрацията Интерхотел „Поморие” премина в частни ръце - фамилия Стоянджови, която приватизира няколко хотела в Поморие. Борислав Стоянджов беше зам.-кмет в края на 90-те години в Община Поморие.

Новите собственици модернизираха старата сграда и създадоха самостоятелно медицинско звено в нея, което да извършва калните процедури в самия хотел без да е необходимо туристите да се транспортират до друго място в Поморие. На по-късен етап Стоянджови изградиха изцяло ново крило, а връзката между старата и новата част бе огромният закрит басейн.

От 25-26 години обаче не е пипнато почти нищо, което доведе до края на Интерхотела, поне във вида, в който е познат на поколения поморийци

