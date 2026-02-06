Съдът назначи експертиза по дело, образувано по жалба срещу решение на директора на РИОСВ - Варна

Снимка: Булфото

Административен съд – Варна назначи комплексна съдебно-техническа и екологична експертиза по дело, образувано срещу решение на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Варна.

Производството е по жалба на сдруженията „Варна диша“ и „Български алианс за достоен живот“, както и на ПП „Зелено движение“, срещу преценката на РИОСВ – Варна да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на международен и конгресен център“.

В открито съдебно заседание съдът остави без разглеждане и прекрати производството по жалбата само в частта, касаеща Политическа партия „Зелено движение“.

В мотивите си съдът посочва, че жалбата на партията е недопустима поради подаването ѝ след законоустановения срок (просрочие).

Разглеждането на делото в открито съдебно заседание е насрочено за 1 април 2026 г. от 13:30 ч.

