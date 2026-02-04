Съдружникът на Дечо Василев: Разказваше за сблъсъци с бракониери и дървосекачи

Кадър Фб

Мистерията около откритите 3-ма застреляни мъже в хижата на Петрохан се заплита.

“Дечо обичаше природата. За него беше кауза. Разказвал е, че са имали сблъсъци с дървосекачи и бракониери, особено в началото на дейността им. Не знам да са били като секта. Имам бегли впечатления от другите момчета, не съм бил член на тяхното сдружение”, разказа за “24 часа” Иван Милев, който е дългогодишен съдружник на Дечо Василев. Двамата управляват няколко компании за одит и счетоводство. Всъщност само Дечо Василев от жертвите има по-голям бизнес, останалите са членове на сдружения с нестопанска цел.

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22219658

Всички, които го познаваха, знаеха, че Дечо бе човек, който не можеш просто да опишеш с думи. Не се срещаха хора като него.

Изключителен приятел, надарен с рядката дарба да събира хората, независимо с каква кауза, дори когато привидно хората са несъбираеми. Дечо носеше една особена положителна енергия, която ти повдига духа, без значение колко зле се чувстваш. За не малко от нас той беше учител - от онези истинските, към които ти прииждаш за съвет. Беше един от най-духовните хора, които познавах, от най-истинските, и със сигурност най-начетеният от всички. Беше мъдър, ама истински мъдър. С тишината си и кроткостта си той привличаше да се допиташ до него, никога не се натрапваше сам. И тогава вникваше в душата ти по начин, по който малцина са способни.

Дечо беше борец. Може да не сте чули напоследък какво прави, освен че “живее в гората”. Но освен, че там се наслаждаваше на отшелническия живот сред природата, той имаше и кауза. Дечо беше един от първите български рейнджъри - истински природозащитник, който беше там, където държавата я няма, за да пази горите ни от незаконна сеч и бракониерства, въпреки заплахите и опасността за живота си! Дечо загуби живота си бранейки тази кауза докрай. Малко герои ще отдадат живота си за нещо истински полезно за всички ни!

Аз искам сърдечно да му благодаря!

Паметта му ще остане завинаги светла в сърцето ми!, пише друг негов приятел Кристиян Иванов в социалната мрежа.

