Сандов за случая "Петрохан": Нямам предявено обвинение, би било нелепо, ако някой се опита да ми повдигне такова
Нямам предявено обвинение, би било нелепо, ако някой се опита да ми повдигне такова. Няма и проверка срещу мен. Това обяви бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов пред БНТ.
През 2022 г. съм давал обяснения в ДАНС по сигнал във връзка с рамковото споразумение за партньорство с "Националната агенция за контрол на защитените територии". Не съм разпитван и викан на разговор в институциите, обясни Сандов.
Още от самото начало се опитват да политизират темата, не знам защо е тази зверска атака към мен включително и от партии, и от представители на правителството, включително и Слави Трифонов. Има контекст - предстоят избори и се назначава служебно правителство, добави Сандов.
Относно коментара на настоящия екоминистър в оставка Манол Генов, който вчера през БНТ съобщи, че Сандов е подписал споразумението с НАКЗТ без съгласувателни процедури, Сандов коментира, че подписването не е незаконно, посочва БГНЕС. "Има достатъчно нормативна уредба, която поощрява гражданското общество, това е нещо подобно - това не е разрешително, не е и договор. Все едно с представител на тази организация си казваме, че ще работим заедно за опазване на околната среда. Тази организация не вменява и не изземва функции, а че ще си сътрудничат", обясни Сандов.
Подписах това споразумение с тях, защото институциите не са достатъчни в каузи за опазване на околната среда. Никой не ми ги е препоръчал и не ги познавах преди това. "Не възможно е да влязат въоръжени в министерството. Със сигурност не се е случвало", това отговори Сандов по повод твърдението на Манол Генов, е от хора от НПО-то на Иво Калушев са влизали въоръжени в министерството.
Сандов обясни, че е посетил хижа "Петрохан" през 2022г., за да се убеди, че разполагат с техниката, на която показвали снимки. "Там видях техника за гмуркане и високопроходим джип. Не съм се разхождал по стаите. Не съм видял да има деца. Посещавал съм хижата още два пъти, еднодневно и семейно в най-топлите и горещи дни в страната - 2023 и 2024 г. Обадих им се, че се качвам и ще се радвам да се видим. Не е имало възпрепятстване от тяхна страна. Имали сме едно общо действие и то беше събитие, на което присъстваха много известни личности", обясни още Сандов.
