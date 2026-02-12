Сандов за случая "Петрохан": Нямам предявено обвинение, би било нелепо, ако някой се опита да ми повдигне такова

Кадър БНТ

Нямам предявено обвинение, би било нелепо, ако някой се опита да ми повдигне такова. Няма и проверка срещу мен. Това обяви бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов пред БНТ.

През 2022 г. съм давал обяснения в ДАНС по сигнал във връзка с рамковото споразумение за партньорство с "Националната агенция за контрол на защитените територии". Не съм разпитван и викан на разговор в институциите, обясни Сандов.

Още от самото начало се опитват да политизират темата, не знам защо е тази зверска атака към мен включително и от партии, и от представители на правителството, включително и Слави Трифонов. Има контекст - предстоят избори и се назначава служебно правителство, добави Сандов.

Относно коментара на настоящия екоминистър в оставка Манол Генов, който вчера през БНТ съобщи, че Сандов е подписал споразумението с НАКЗТ без съгласувателни процедури, Сандов коментира, че подписването не е незаконно, посочва БГНЕС. "Има достатъчно нормативна уредба, която поощрява гражданското общество, това е нещо подобно - това не е разрешително, не е и договор. Все едно с представител на тази организация си казваме, че ще работим заедно за опазване на околната среда. Тази организация не вменява и не изземва функции, а че ще си сътрудничат", обясни Сандов.

Подписах това споразумение с тях, защото институциите не са достатъчни в каузи за опазване на околната среда. Никой не ми ги е препоръчал и не ги познавах преди това. "Не възможно е да влязат въоръжени в министерството. Със сигурност не се е случвало", това отговори Сандов по повод твърдението на Манол Генов, е от хора от НПО-то на Иво Калушев са влизали въоръжени в министерството.

Сандов обясни, че е посетил хижа "Петрохан" през 2022г., за да се убеди, че разполагат с техниката, на която показвали снимки. "Там видях техника за гмуркане и високопроходим джип. Не съм се разхождал по стаите. Не съм видял да има деца. Посещавал съм хижата още два пъти, еднодневно и семейно в най-топлите и горещи дни в страната - 2023 и 2024 г. Обадих им се, че се качвам и ще се радвам да се видим. Не е имало възпрепятстване от тяхна страна. Имали сме едно общо действие и то беше събитие, на което присъстваха много известни личности", обясни още Сандов.

