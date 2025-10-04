Санкции за около 10 милиона лева са наложени на сивия сектор у нас

снимка: МВР, архив

Наложените санкции, в резултат на кампанията за засилени проверки срещу сивия сектор, са вече за около 10 милиона лева. Това стана ясно при посещението на социалния министър във Варна Борислав Гуцанов.

Гуцанов коментира и възможността за връщането на прогресивното данъчно облагане у нас и евентуално спиране на растежа на доходите, като каза, че според него възможните пътища са два. Единият е "затягане на коланите", а другия път е стимулиране на икономиката, на инвестициите и справяне със сивата икономика.

