Съотборник на Везенков: Саша ми напомня на Йокич

Американският съотборник на Александър Везенков в баскетболния Олимпиакос - Монте Морис, направи любопитно изказване, сравнявайки българина със сръбската суперзвезда Никола Йокич.

Морис похвали Везенков след снощната победа над големия гръцки съперник Панатинайкос в Евролигата, при която българският национал реализира 24 точки, посочва БНР.

„Саша по някакъв начин ми напомня много на Никола Йокич“, каза Морис пред гръцката телевизия Nova.gr.

„Просто заради неговия усет около коша и интелигентността му, и умението му как да играе“, добави американският баскетболист.

