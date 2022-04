Селфи на Кадиров издаде, че изобщо не се намира в Украйна

Кадър

Голям гаф издаде Рамзан Кадиров, че изобщо не се намира в Украйна, както твърди той официално.

Чеченският лидер Рамзан Кадиров се опитва да си създаде имидж на страховит воин, който се бие срещу „нацистите“ в Украйна. Този имидж се оказа обаче само в социалните мрежи. В действителност Кадиров не смее да излезе от Русия

Преди да предприеме пълномащабна офанзива срещу Украйна, Рамзан Кадиров призова Москва да „си върне обратно“ Украйна и „да я освободи“. Британското издание The Telegraph хвана Кадиров в огромна лъжа, която обори имиджа му на безстрашен войник, готов да умре за Русия във войната срещу Украйна, предаде Факти.

Рамзан Кадиров се снима да прави традиционна молитва пред бензиностанция, твърдейки, че е в Мариупол, за да „освободи“ града. Надписът на бензиностанцията „Пулсар“ обаче принадлежи на руската енергийна компания „Роснефт“, която няма бензиностанции на украинска земя. За втори път Кадиров допуска гаф по този начин – преди това твърдеше, че е в Киев, докато всъщност е в Грозни. Кадиров отчаяно се опитва да накара хората да мислят, че се бие в Украйна. Кадиров отчаяно се опитва да накара хората да мислят, че се бие в Украйна. За момента води война само на клавиатурата.

The head of Chechnya republic Kadyrov desperately wants people to think he is fighting in #Ukraine. First, he lied about being near #Kyiv when he was seen in Chechnya. Now he says is in Mariupol and posts this picture, not realizing, but there are no Rosneft stations in Ukraine. pic.twitter.com/8HaaePM9Vx