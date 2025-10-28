Сезираха СЕМ за "На всеки километър"

Кадър БНТ

Съветът за електронни медии е сезиран заради факта, че всеки епизод от създадения през 60-те години на 20 в. сериал „На всеки километър“, излъчван от телевизия „България он ер“, започва с надпис „Посвещава се на Българската комунистическа партия“.

Общинският съветник Вили Лилков и юристът Петър Славов обръщат внимание, че комунистическият режим е обявен за престъпен със закон, а с началния надпис, излъчван всеки ден, се възхвалява недопустимо в ефир една престъпна организация.

Авторите на сигнала очакват СЕМ да укаже на телевизията, че този пропаганден филм създава заблуда у зрителите, особено от по-младото поколение, за дейността на БКП преди и след 9 септември 1944 г.

