Силно земетресение в Камчатка

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 7,4 удари крайбрежието на Камчатка в руския Далечен изток, съобщи Американската служба за геоложки проучвания (USGS).

По данни на службата трусът е регистриран на 111 км. източно от град Петропавловск-Камчатски – административния център на региона, на дълбочина от 39,5 км. Първоначално USGS съобщи за магнитуд 7,5, но впоследствие коригира оценката си.

Центърът за предупреждение от цунами в Тихия океан заяви, че са възможни „опасни“ вълни с височина до един метър по някои руски крайбрежни райони. Вълни до 30 сантиметра може да достигнат и до Япония, Хавай и други острови в Тихия океан, допълва БГНЕС.

Припомняме, че през юли едно от най-силните земетресения, регистрирани някога в региона, разтърси Камчатка. Трусът с магнитуд 8,8 предизвика цунами с височина до 4 метра в различни части на Тихия океан и наложи масови евакуации – от Хавай до Япония. Това беше най-мощното земетресение от 2011 г. насам, когато трус от 9,1 край японското крайбрежие предизвика цунами, отнело живота на над 15 000 души. Юлското земетресение принуди властите в Япония да наредят на близо два милиона души да се изтеглят на по-високи места. Цунами предупреждения бяха издадени из целия регион, но впоследствие отменени или понижени.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!