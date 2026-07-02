Слави Трифонов: Йосиф Сърчаджиев беше велик човек

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Слави Трифонов изрази скръбта си от кончината на Йосиф Сърчаджиев във Фейсбук. Шоуменът сподели, че му е изключително трудно да намери подходящите думи, с които да изпрати артиста.

Той сподели клип с участието на Сърчаджиев, посветен на историята на България, както и откъс от негово участие в шоуто на Трифонов.

Ето какво написа той във Фейсбук:

"Йосиф Сърчаджиев беше велик човeк! Толкова ми е трудно да намеря подходящите думи, с които да ви го опиша. Когато си отиде такъв човек е не само тъжно, а някакси и празно.

Много пъти съм си говорил с него и всеки път съм се изпълвал с огромно удовлетворение, че мога да общувам с такава личност. Наистина ми е трудно в момента да намеря подходящите думи и затова Ви моля изгледайте това видео. То ще ви каже много неща за този човек - Йосиф Сърчаджиев!".

Блиц припомня, че Сърчаджиев е починал на 1 юли, а опелото му се е състояло на 2 юли. Скръбната вест съобщи неговата дъщеря Ана Сърчаджиева след края на траурната церемония.

Редактор "Екип на Петел",

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