Тръмп обяви нови глобални мита от 10% след решението на Върховния съд

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че ще бъде наложена глобална тарифа от 10% в допълнение към другите тарифи за период от пет месеца, в отговор на решение на Върховния съд на САЩ.

Тръмп определи днешното решение на Върховния съд относно митата като "дълбоко разочароващо".

"Решението на Върховния съд относно митата е дълбоко разочароващо. И се срамувам от някои членове на съда, абсолютно се срамувам, че нямат смелостта да направят това, което е правилно за нашата страна. Според мен съдът е бил повлиян от чуждестранни интереси и политическо движение, което е далеч по-малко, отколкото хората биха си помислили", посочи той, твърдейки, че някои съдии се "страхуват" от тези "интереси".

Според него някои търговски споразумения, договорени съгласно Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA), ще останат в сила, докато други ще бъдат заменени с по-нови тарифи, предава БНР.



Доналд Тръмп отбеляза, че администрацията му ще използва "други алтернативи", за да замени тарифите, отхвърлени от Върховния съд.

"Сега ще бъдат използвани други алтернативи, за да заменят тези, които съдът неправилно отхвърли... Може би повече пари ще получим сега", поясни Тръмп, като добави, че поради решението на съда "постъпващите приходи всъщност ще се увеличат".

След това републиканският президент изброи алтернативите си за замяна на митата, включително Закона за тарифите от 1930 г., раздел 338, раздели 122, 201 и 301 от Закона за търговия от 1974 г., който позволява временна, универсална тарифа до 15%, и раздел 232 от Закона за разширяване на търговията от 1962 г., който преди това беше използван срещу Китай за насочване към държави за нелоялни търговски практики.

"Днес ще подпиша заповед за налагане на ниска глобална тарифа от 10% съгласно Раздел 122, надвишаваща вече начисляваните ни нормални тарифи, а също така започваме няколко раздела, 301 и други разследвания, за да защитим страната си от несправедливост", каза Тръмп на пресконференция след днешното решение на Върховния съд.

Президентът на САЩ също така заяви, че всички тарифи за национална сигурност съгласно Раздел 232 и Раздел 301 "ще останат изцяло в сила", позовавайки се на Закона за търговията от 1974 г. и Закона за разширяване на търговията.

Тръмп подчерта, че ще се придържа към настоящия си подход за митата и предупреди, че може да наложи автомобилни мита в диапазона от 15% до 30%.

"Можете да произвеждате продукта си навън и да изгоните нашите хора от работа, можете да впишете всички в списъците за безработни. Но ако ще произвеждате коли в някоя друга държава, ще плащате мита от 15, 20 или 30%", каза той.

Той също така намекна, че съдебната битка за възстановяване на суми на бизнеса и държавите във връзка с последното решение на Върховния съд може да отнеме години.

На пресконференция от Белия дом Тръмп заяви, че изискването за възстановяване "вероятно ще бъде подложено на съдебни дела поне две години", като се аргументира, че решението на съда оставя без отговор въпросите за това какво се случва с вече събраните пари.

Освен това президентът каза, че те имат и други правни възможности да окажат натиск върху търговските партньори.

