Спартак се издължи на ФИФА за Кристиан Илич и ще има право да картотекира зимните си попълнения.

Ето какво написаха "соколите" на страницата си във Фейсбук:

Уважаеми, Соколи

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Спартак Варна изплати дължимата сума към Кристиан Илич, с което всеки момент се очаква падне забраната от ФИФА за картотекиране на нови играчи.

В следващите часове и дни очаквайте обявяването на новите попълнения на Спартак Варна!

