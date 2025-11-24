Спат пред БНБ в студа заради нова монета за 2590 лева

Пиксабей

Българската народна банка (БНБ) пусна в обращение от днес златна възпоменателна монета „Св. Патриарх Евтимий Търновски“. Продажбата на монетата в БНБ вече започна, като граждани чакат на опашка пред банката, за да си я закупят.

Цената на монетата при пускане в обращение е 2590 лева (1324,25 евро). Тя е с номинална стойност 100 лева. Тиражът ѝ е 3000 броя.

Монетата е от серията „Българска иконография“, като на лицевата страна са изобразени в центъра емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата. Околовръст – надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, номиналната стойност „100 ЛЕВА“ и годината на емисията „2025“. На обратната страна на монетата има канонично изображение на св. Патриарх Евтимий Търновски с корона (митра), държащ жезъл и свитък.

Монетата се продава в БНБ на две каси и на четири каси в Касов център на Централната банка (ул. „Михаил Тенев“ 10) в София, предаде БТА.

