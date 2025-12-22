Спипаха любим водещ в гаф

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Зрители спипаха водещия на „Семейни войни“ Цветомир Иванов в гаф.

Той разсъждава заедно с участниците върху въпроса: Кое кучетата правят по-бързо от хората? На така зададената главоблъсканица той даде отговор: тичат 100 пъти по-бързо

Оказа се, че не е така. Ето защо!

Кучетата наистина бягат значително по-бързо от хората, но не чак 100 пъти, както предположи и отсече водещия на „Семейни войни“.

Средната скорост на бягане на повечето кучета е между 24 и 32 км/ч, докато средната скорост за бягане на човек е около 8-10 км/ч., което е значително разминаване с неговото предположение.

Средностатистическият човек може да тича със скорост около 8-10 км/ч (5-6 мили в час). Повечето кучета могат да достигнат скорост до 24-32 км/ч (15-20 мили в час).

Световният рекорд за най-бърз човек (Юсеин Болт) е около 44,72 км/ч (27,8 мили в час) при спринт. Нещо 100 пъти по-бързо би се движило със скорост около 4472 км/ч.

Най-бързата порода кучета, английската хрътка (Greyhound), може да достигне скорост до 65-72 км/ч (40-45 мили в час).

Дори най-бавните породи кучета, като басет или ши-тцу, които тичат с около 8-10 км/ч (5-6 мили в час), са сравними по скорост със средния човек.

Въпреки че кучетата са по-бързи на къси разстояния, хората са по-добри в бягането на дълги разстояния, тъй като могат да се потят и да регулират телесната си температура по-ефективно, докато кучетата разчитат основно на задъхването.

Цветомир Иванов обаче нееднократно е заявявал, че в шоуто, което води, не се търсят правилни, а първосигнални отговори.

