Спипаха варненец, седнал по обяд зад волана надрусан и с 1,28 промила алкохол
снимка: МВР
С 1,28 промила алкохол в издишания въздух и употреба на наркотични вещества, се оказал варненец на 51 години, който управлявал лек автомобил, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.
Вчера, по обяд, полицаите от Четвърто РУ направили инспекцията в село Звездица и отвели водача в болнична лаборатория за химичен анализ. Нарушителят е задържан за срок до 24 часа и срещу него е образувано досъдебно производство.
Друг жител на Белослав също попаднал в полицейския арест. Отново вчера, мъжът, който управлявал кола на приятел, бил проверен за употреба на наркотични вещества и техническото средство отчело наличие на метамфетамин и амфетамин.
