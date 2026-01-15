Спипаха варненец, седнал по обяд зад волана надрусан и с 1,28 промила алкохол

снимка: МВР

С 1,28 промила алкохол в издишания въздух и употреба на наркотични вещества, се оказал варненец на 51 години, който управлявал лек автомобил, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Вчера, по обяд, полицаите от Четвърто РУ направили инспекцията в село Звездица и отвели водача в болнична лаборатория за химичен анализ. Нарушителят е задържан за срок до 24 часа и срещу него е образувано досъдебно производство.

Друг жител на Белослав също попаднал в полицейския арест. Отново вчера, мъжът, който управлявал кола на приятел, бил проверен за употреба на наркотични вещества и техническото средство отчело наличие на метамфетамин и амфетамин.

