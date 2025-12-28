Спират плащанията в брой на касите в Община Варна от утре

Снимка: Petel.bg

Във връзка с годишното приключване и въвеждането на еврото като официална валута от 12:00 ч. утре - 29 декември, ще бъде преустановено плащането на такси и услуги в брой на касите на Община Варна.

Ще се приемат плащания чрез ПОС-терминал на 29 декември и до 12:00 ч. на 30 декември.

За гражданите, които предпочитат да използват услугите на посредници, включително виртуален ПОС, банки и Единната входна точка за електронни плащания на Министерството на електронното управление, срокът за извършване на плащания е до 12:00 ч. на 30 декември 2025 г., напомнят от общината.

Плащанията в брой ще бъдат възобновени в 8:00 ч. на 5 януари 2026 г.

