Спортът по телевизията в понеделник 25 май 2026 г.

Спортната програма на 25 май, понеделник, 2026 г. включва мачове от родния футбол, турнир от Големия шлем и Световното първенство по хокей на лед.

Ето какво може да гледате директно по българските спортни канали:

Футбол

България – efbet Лига, последни мачове от плейофите в Топ 4:

17:45 часа: Локомотив Пловдив – Ботев Пловдив Диема Спорт

17:45 часа: Черно море – Арда Диема Спорт 2

20:30 часа: ЦСКА 1948 – Левски Диема Спорт

20:30 часа: Лудогорец – ЦСКА Диема Спорт

Баскетбол

България – Национална лига, първи мач от плейофа за титлата при мъжете:

19:15 часа: Балкан – Локомотив Пловдив Max Sport 2

Тенис

Ролан Гарос:

13:00 – 23:00 часа: Europost 1

13:00 – 23:00 часа: Eurosport 2

Хокей на лед

Световно първенство за мъже:

17:20 часа: Чехия – Норвегия Max Sport 3

21:20 часа: Германия – Великобритания Max Sport 3

21:20 часа: Словения – Италия Max Sport 2

