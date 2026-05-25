Спортът по телевизията в понеделник 25 май 2026 г.
Снимка: Сайт на Черно море
Спортната програма на 25 май, понеделник, 2026 г. включва мачове от родния футбол, турнир от Големия шлем и Световното първенство по хокей на лед.
Ето какво може да гледате директно по българските спортни канали:
Футбол
България – efbet Лига, последни мачове от плейофите в Топ 4:
17:45 часа: Локомотив Пловдив – Ботев Пловдив Диема Спорт
17:45 часа: Черно море – Арда Диема Спорт 2
20:30 часа: ЦСКА 1948 – Левски Диема Спорт
20:30 часа: Лудогорец – ЦСКА Диема Спорт
Баскетбол
България – Национална лига, първи мач от плейофа за титлата при мъжете:
19:15 часа: Балкан – Локомотив Пловдив Max Sport 2
Тенис
Ролан Гарос:
13:00 – 23:00 часа: Europost 1
13:00 – 23:00 часа: Eurosport 2
Хокей на лед
Световно първенство за мъже:
17:20 часа: Чехия – Норвегия Max Sport 3
21:20 часа: Германия – Великобритания Max Sport 3
21:20 часа: Словения – Италия Max Sport 2
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!