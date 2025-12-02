Срок за спиране на договора с мобилния оператор без неустойка

Пиксабей

Прекратяването на договора с телекома без неустойки при индексация на цените е до 2 месеца

Подаването на заявление анулира договора незабавно

Два месеца е срокът, в който потребителите ще могат да заявят своето желание да прекратят без неустойки договора си

с доставчика на телекомуникационни услуги, ако дружеството увеличи цените. Този срок започва да тече от момента, в

който операторът ги и уведомил за намерението си за индексация. Договорът ще се счита за прекратен от датата, на

която предприятието е получило заявлението на потребителя и не може да има отлагане с каквито и да било мотиви.

Това разясни по БНТ основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова, която в

продължение на три години подробно разяснява и мотивира становището си защо клаузите на телекомите за индексация

на цените са неравноправни и това представлява нелоялна търговска практика, която поставя потребителите в

неравностойно положение спрямо оператора.

Развръзката в полза на потребителите стана възможна с промяна на Закона за електронните съобщения (ЗЕС), която

вече е обнародвана в Държавен вестник.

Руменова припомни, че ако телекомуникационният оператор възнамерява да увеличи цените, трябва да предупреди

абонатите си поне месец по-рано, за да могат те да вземат решение дали да приемат новите условия или да търсят

алтернативни възможности на пазара.

Според експерта, новата законова разпоредба ще бъде предпоставка телекомите да се замислят дали отново да

индексират цените по действащите договори при обявяването на годишната инфлация от Националния статистически

институт, както правеха в последните четири години. Тя изрази предположение, че това няма да се случи, тъй като

дадената по-голяма свобода на потребителите да прекратяват договорите си без неустойки на основание индексация на

цените осигурява повече гъвкавост, от която те не биха се поколебали да се възползват. От друга страна, телекомите

инвестират огромни средства за реклама и маркетинг, за да задържат клиентите си и дори да откраднат от останалите

доставчици и не биха рискували толкова лекомислено да се стигне до отлив.

От „Ние, потребителите“ апелират към Комисия за регулиране на съобщенията и Комисия за защита на потребителите

да извършат проверка на общите условия на мобилните оператори, както и на клаузите в техните типови договори.

Проверката трябва да установи дали те съдържат уговорки, които в своята си частност или съвкупност противоречат на

новите императивни правила на ЗЕС, с които се дават допълнителни права на потребителите при повишаване на цените

от страна на операторите. Важно е също така да установят дали мобилните оператори действат професионално и

добросъвестно и полагат усилия да информират своите клиенти за тези им нови законови права.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!