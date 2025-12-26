Стана ясна причината за смъртта на починалия днес мъж в центъра на Пловдив

Снимка: Булфото

Инфаркт е вероятната причина за смъртта на мъжа, когото са намерили тази сутрин безжизнен в центъра на Пловдив, разбра Plovdiv24.bg от свои източници.

По първоначални данни няма видими следи от насилие. Л. О. е познат в квартала, който тази сутрин беше събуден от вой на полицейски автомобили. Дошлите лекари са констатирали смъртта на мъжа, който е на 55 години.

Тяло на мъж беше открито днес в безистена на един от търговските центрове на ул. "Капитан Райчо", а полицейски служители опънаха жълта лента, за да попречат преминаването на пешеходци, припомня Фокус.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!