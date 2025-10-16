Стефан Ботев: Никой не е карал Карлос Насар насила да се снипа с Делян Пеевски

Кадър БНТ

Никой не е карал Карлос Нисар насила да се снима с Делян Пеевски“. Това заяви категорично президентът на федерацията по вдигане на тежести Стефан Ботев специално за БГНЕС.

Както е известно вчера изненадващо се появи фотос на двамата от кабинета на Пеевски, разпространена от пресцентъра на ДПС „Ново начало“. В последствие самият Насар обясни, че е далеч от политиката и не желае действията и срещите му да се тълкуват по грешен начин. Той заяви още, че по този начин той протяга ръка към федерацията и един от компромисите е именно тази снимка.

„Очаквам го още днес да се обади и да предостави своя договор, за да го подпишем“ – каза още Ботев.

В последните дни двамата влязоха в задочен спор. Насар нападна федерацията, че си приписва негови успехи, без да му е дала и един лев за подготовка, докато от централата отговориха, че няма как да го финансират без да е сключил задължителното споразумение с тях.

„С всички условия съм съгласен. Важното е да има мир“ – добави той.

„Спирам обаче да говоря по темата, защото се появиха много спекулации“ – приключи разговора двукратния бронзов медалист от олимпийски игри.

