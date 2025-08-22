Стилияна Николова трета в квалификациите за многобоя на Световното в Рио

Булфото

Стилияна Николова се представи силно във втория ден и завърши на трето място в квалификациите на 41-ото световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия), а Ева Брезалиева е 14-а. Двете българки се класираха за общо пет финала на отделните уреди, предаде БНР.

Абсолютната европейска шампионка за 2024 Николова показа стабилна игра и с актив от 88.800 (29.350 на обръч, 29.400 на топка, 30.050 на бухалки и 29.050 на лента, сумират се трите най-високи резултата от квалификацията), влиза с трети резултат на финала на индивидуалния многобой по-късно днес, където се започва от нула. Първите 18 от пресявките ще спорят за отличията.

Възпитаничката на Валентина Иванова се класира за всички четири финала в неделния ден. След тези на обръч и топка, Николова добави финали на бухалки и лента - с четвърта оценка на бухалки 30.050 (трудност 14.000; артистичност 8.350; изпълнение 7.700) и трета на лента 29.050 (12.500; 8.150; 8.400).

Олимпийската шампионка от Париж 2024 Даря Варфоломеев (Германия) спечели квалификацията с 92.850 точки. Втора позиция зае настоящата европейска шампионка Таисия Онофричук (Украйна) с 90.150.

Ева Брезалиева също показа своята класа на килима в "Parque Olímpico" и с 83.350 (28.150 на обръч, 27.350 на топка, 27.200 на бухалки и 27.850 на лента) зае 14-а позиция в квалификацията. Грацията, водена от Бранимира Маркова, е с 24-и резултат на бухалки 27.200 (12.600; 7.700; 6.900) и шести на лента с 27.850 (11.900; 7.900; 8.050). Така в неделя тя ще спори за отличията на лента.

Съдия за България на това състезание е Филипа Филипова, която беше в панела за трудност с тяло на бухалки.

Днес най-добрите 18 ще играят на финала на индивидуалния многобой. Потокът на Ева Брезалиева стартира в 20.30 българско време, като тя започва с обръч. Стилияна Николова излиза първо с бухалки в поток A от 23.00 българско време.

