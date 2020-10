Световна певица от Варна призовава всеки да изпълни нейна песен

Снимки Личен архив

Редактор: Виолета Николаева

e-mail: violeta_nikolaeva_petel.bg@abv.bg

Певицата, оглавила световни класации, Невяна Цветкова от Варна, известна като DIVA Vocal, замисли предизвикателство към всички, които желаят да творят. Тя призовава изгряващи и утвърдени таланти да изпълнят нейна песен. За награда най-добрите може да участват в следващия й клип. "Идеята е да върнем обратно вниманието на талантите по света от консуматорство към създаване и творчество. Единствено така ще може да се пренастроим на вълните на любовта и надеждата", споделя мотивацията си току-що завърналата се от САЩ DIVA Vocal пред "Петел".

Парчето, с което певицата предизвиква творците, е Back To The Disco - съвместна продукция на DIVA Vocal & Andrey Exx. То вече бележи завидни успехи сред меломаните. "Отразяващо нашата странна действителност и включваща магнетична носталгия по диско ерата, песента е подходяща не само за клубове, а и за радиа! Едно топло приветствие на всички, които се завръщат по клубовете в цял свят.", казва DIVA Vocal.

Радио версията на “Back To The Disco” дебютира в началото на този месец в британско радио, а самата певица го представи по време на посещението си в Калифорния.

С нея Diva Vocal предоставя и всички свои платформи на изгряващи таланти, които да изпълнят или изтанцуват песента Back To The Disco както те я усещат. Срока за изпращане на видеата е 31/10, а победител ще бъде този, събрал най-много харесвания в социалните мрежи. Средствата събрани от кампанията ще бъдат насочени към благотворителност за сирачетата чрез фондация @Children of Bulgaria.

Diva Vocal (Невяна Цветкова) е един от най-изявените артисти на клубна музика от България. Тя получава висшето си образование в Лос Анджелис, САЩ, където се запознава с електронната музикална сцена. Всички нейни авторски песни оглавяват родните музикални класации, а кавър версиите и достигат до челни места в световния ТОП100 раздел Nu-Disco в най-големият сайт за клубна музика – DIVA Vocal beatport.com.

Нейните песни не само са предпочитани в клубовете по цял свят, а са награждавани с множество отличия. В първото издание на БГ мюзик Фестивал печели две награди – на Почетното жури (Дует Авеню, Теди Кацарова, Спенс, Марти Джи) и тази на Журналистическото жури! Нейната авторска песен INSIDE YOUR SOUL създадено съвместно с гръцкия продуцент Elis M. Feeling и аранжимент на Шарапов (Русия) е единственото парче на английски език сред наградените.

Сред най-изявените клубни артисти (певица/текстопистка/композитор) в България​

Над 1 000 000 гледания в ютуб на авторските и колаборации “Going Insane” с DJ Diass и „Point Of No Return” c DJ Tarkan.​

Нейното авторско парче Inside Your Soul печели две награди в конкурса за нова Българска музика BG Music Festival проведен Юни 2017.​

Списъчен елемент № 1 Над 50 официални издадени парчета и множество попадения в класациите на beatport.com ТОП100 Nu-Disco (Finally – # 9; Here Comes The Rain – # 31; Work 2014 – # 32; Get Up, Stand Up – # 41; There Was A Time – # 39; Your Love – # 59 on New Releases; Everybody’s Free (To Feel Good) – # 13 on Traxsource; Not Over – #49; Need To Feel Loved #86)​. Нейни официални видео клипове оглавяват национални класации за клубна музика.​ Новият й хит вече оглави класацията “Хит Зона” на БНР Варна.

Ето и самата песен: Линк към всички стрийм платформи: lnk.to/holy1

Съобщете ни, ако видите грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg и вижте още в - https://petel.bg/Reklama-v-Petel-bg__384655 .

Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg