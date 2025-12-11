Снимка: Пиксабей

Църквата отбелязва Свети Даниил на 11 декември.

Свети Даниил е роден в Месопотамия. Той бил чакан дълги години, защото неговите родители не можели да имат деца. И те като родителите на Пресвета Богородица – Света Анна и Свети Йоаким, непрестанно се молели на Всевишния, докато един ден чудото се случило. Но преди малкият Даниил да се роди, неговите родители дали обет, че ако се случи да станат родители, те ще го посветят на Бога.

За да изпълнят дадения обет, когато момчето навършило 5 годинки, родителите му го завели в манастир. Игуменът преценил, че е още доста малък и отказал да го вземе. Свети Данаил живял още 7 години при своите родители и когато навършил 12 години, сам пожелал да напусне родния дом. Неговите родители били изключително доволни, защото той изпълнил дадената от тях дума.

В манастира, в който станал послушник, Свети Данаил показвал изключително усърдие както в молитвата, така и в останалите духовни занимания. В манастира момъкът удивлявал и най-строгите подвижници със своята ревност към молитва и труд. След няколко години той пожелал да се поклони на светите места, където Спасителят живял и страдал. Игуменът го задържал. По-късно го изпратил в Антиохия по някаква работа. Даниил се радвал, защото му се представяла възможност да посети преподобни Симеон Стълпник, което отдавна желаел. Преподобният Симеон Стълпник живеел на върха на една кула, която приличала на стълб.

Свети Симеон благословил Свети Даниил и му поръчал да отиде във Византион Свети Даниил намерил подходящо място недалеко от град Византион. Там си построил кула по примера на Свети Симеон Стълпник и в продължение на 33 години живял като подвижник. Животът му съвсем не бил лек. Езичниците го тормозели, властите се опитвали да сломят неговата вяра, но той не се отрекъл от нея. Запомнил думите на Свети Симеон, че Иисус винаги ще бъде до него и тази мисъл усилвала неговата вяра още по-силно.

Свети Даниил се прочул със своята мъдрост. Много ученици се заселили около него, а най-висшите владетели и сановници идвали, за да търсят съвети.

Свети Даниил бил чудотворец и помагал на хората в беда с молитвите, които отправял към Бога. Имен ден празнуват Даниил, Данаил, Данила, Данаила, Дани, Даниела, Даниел, Дени, Данелия, посочва Дарик.

