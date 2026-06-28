Кадър България Он Еър, архив

Нямаме заявки за реформи. Нямаме заявки за това, което предстои да се случи поетапно. Трябва да има прозрачност в разходната част на бюджета. Това каза бившият министър на вътрешните работи и лидер на „Републиканци за България" Цветан Цветанов в предаването „Говори сега" по БНТ.

По думите му управляващите няма да изтеглят проектобюджета за 2026 г., но предстои тежък политически дебат в парламента.

Според него страната влиза в инфлационна и дългова спирала. „Всяко едно правителство взимаше дълг, за да може да компенсира необоснованите разходи, които правеше, или обещанията, които се даваха. Те винаги се свързваха с предстоящи предсрочни парламентарни избори. Сегашната финансова ситуация се дължи на всичко това, което наблюдавахме през последните четири-пет години", коментира Цветанов, пише cross.bg.

Според Цветанов правителството не изглежда толкова стабилно, колкото в изборната нощ. За да е устойчиво едно правителство, още в първите 3 месеца на своето управление то трябва да представи управленската си програма и секторните политики, в които ще се правят реформи, смята Цветанов. „Тогава общественото доверие е най-голямо. Всяко протакане във времето започва да води до постепенна ерозия в нагласите на обществото. Смятам, че правителството се забави с внасянето на бюджета и с дебата, който трябва да бъде проведен. Нямаме заявка за реформи, няма заявка за това, което предстои да се случи поетапно. Трябва да има неотложни, краткосрочни и дългосрочни мерки", добави той.

Цветанов коментира и темата с незаконния град край Варна. „Политическата криза в страната през последните години доведе до една демотивация в контролните и държавни институции и корупцията и корупционният натиск започна да се засилва изключително много. Когато говорим за случая „Невзоров" и за всичко това, което се случва във Варна, трябва да кажем, че този процес е започнал от 2023 година. В 2026 година стана публично известен, но това е било известно на местната власт през 2023 г.", отбеляза той.

На компетентните органи трябва да бъде потърсена отговорност за безстопанственост, категоричен е той. „Къде е местната власт, къде са контролните органи? Как е възможно да се изповядат сделки, да се вземат съответните документи от общината, да се регистрират, за да могат да си плащат данъци тези хора, да ползват сметки за ток и за вода? Това не може да стане незабелязано от държавните органи. Контролните органи са допуснали това нещо да се случи. Невзоров трябва да бъде разпитан като свидетел. Не може да не си зададем въпроса защо, когато има заповед за ограничаване на влизането на Невзоров в страната, 10 дни по-късно това ограничение е отменено", заяви Цветанов.

Редактор "Екип на Петел",

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