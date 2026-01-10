Таков може да е кандидат за шеф на БФС

Стопкадър бТВ

Социалист иска да оглави партията.

Иван Таков, лидер на БСП-София, обяви пред медиите, че се свиква конгрес на партията, който ще избере ново ръководство и нов председател. И не изключи вероятността да се кандидатира.

Лидерът на БСП Атанас Зафиров, който също застана пред журналистите, обаче обяви, че не е подавал оставка и че дали въобще ще има избор на ново ръководство трябва да реши конгресът. Зафиров бе категоричен, че продължава да води столетницата.

"БСП ще проведе извънреден конгрес на 7 и 8 февруари. Решението е взето на днешното извънредно заседание на Националния съвет на партията, което се състоя на "Позитано 20", каза Таков, цитиран от БТА.



Решението бе взето след близо тричасово заседание на Националния съвет на БСП на ул. "Позитано" 20 в столицата. То е подкрепено с 96 гласа "за", 33 от делегатите са били "против".

В дневния ред за конгреса е включена точката за избор на ново ръководство на партията и председател. Таков не изключи варианта да се кандидатира.



“Удовлетворен съм от решението на Националния съвет, от смислената дискусия, която проведохме там. На Конгреса трябва да представим точен и ясен анализ на участието ни в управлението, на нашата парламентарна дейност, разбира се много са важни също платформата и насоки за следващите избори. Ще има и избор на ново ръководство. Мисля, че по този начин дадохме ясен знак, че сме чули желанието на социалистите и на нашите симпатизанти", заяви Иван Таков. На въпрос дали самият той ще бъде кандидат за председател на БСП, Таков отговори, че не изключва никакъв вариант. "Това е въпрос на номинации и на решение на конгреса", коментира той.

В навечерието на днешния пленум столичните социалисти излязоха с решение в подкрепа на свикването на "бърз конгрес" и избор на нов председател.

Заседанието на Националния съвет бе насрочено през декември миналата година, когато цялото соцръководство, без председателя Зафиров, подаде оставка. Това решение пък дойде след оставката на правителството на 11 декември.

