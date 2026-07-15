Телата на загиналите в Кипър Янислав и Георги вече са в България

Снимка Пиксабей

Телата на 8-годишния Янислав и 10-годишния Георги, които загинаха при трагичен инцидент в Кипър, вече са в България. След приключване на необходимите процесуални действия телата на двете деца са били освободени от съдебните медици и прокуратурата в окръг Фамагуста. В сряда те ще бъдат изпратени в последния си път в родното им село Са̀довец, община Долни Дъбник, област Плевен.

Междувременно съдът постанови бащата на децата – Йовко Маринов, да остане за постоянно в ареста. Неговата партньорка Цветелина, която е мащеха на момчетата, е с мярка „домашен арест“, докато разследването по случая продължава, пише News24sofia.eu.

Трагедията се разигра преди около месец в село Ксилофагу, в окръг Фамагуста, като районът попада под юрисдикцията на британската военна база „Декелия“. Двете български деца бяха открити мъртви в автомобил.

По първоначални данни момчетата са били намерени в безсъзнание в превозното средство. Въпреки бързата намеса на полицията и медицинските екипи животът им не е могъл да бъде спасен.

След инцидента британската полиция в Декелия задържа бащата Йовко Маринов и неговата партньорка Цветелина по подозрение за престъпна небрежност. Впоследствие Цветелина беше освободена, а съдът остави Йовко Маринов в ареста. С последното съдебно решение той остава за постоянно задържан, докато разследването продължава.

Разследващите проверяват всички възможни версии за трагедията. Сред основните въпроси са как децата са останали заключени в автомобила, колко време са били вътре и при какви обстоятелства се е стигнало до фаталния край. По телата им са били открити и следи от изгаряния, като окончателните заключения се очакват след съдебномедицинските експертизи.

Според информация на председателя на Общинския съвет на Ксилофагу Георгиос Юлианос семейството е било в Кипър, а в деня на трагедията бащата и мащехата са били на работа. Проверява се и версията, че децата сами са влезли в автомобила и по неизвестен начин са останали заключени в него.

Йовко Маринов е родом от село Са̀довец, а през последните години е живял и работил между България и Кипър. Той е разведен с биологичната майка на децата, а Цветелина е жената, която момчетата приемали като своя втора майка.

След освобождаването си Цветелина заяви пред News24sofia.eu, че няма вина за случилото се и призова хората да спрат със спекулациите и обвиненията към семейството.

Британската полиция в базите Декелия продължава разследването, като се анализират видеозаписи, телефонни данни и свидетелски показания. Очаква се резултатите от експертизите да дадат окончателен отговор за причината за смъртта на двете български деца.

Редактор "Екип на Петел",

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