The Times: Путин има тайни бункери, откъдето управлява страната

Снимка: Президентство на Русия

Руският президент управлява най-голямата страна в света от серия от изкусно конструирани, идентични конферентни зали. Доколкото ЦРУ успява да установи, в Русия има три такива зали, всяка от които е построена по поръчка и обзаведена по абсолютно еднакви спецификации, включително и точното разположение на президентския моливник, гравиран с двуглав орел, върху лакираното дървено бюро. Тези детайли се посочват в новата книга на Дрю Хиншоу и Джо Паркинсън, откъси от книгата са публикувани в The Times.

Нито десетте перфектно остри моливи вътре, нито някой друг детайл в стаите без прозорци дават някаква представа за истинското местонахождение на Путин.

Човекът, който управлява Русия в продължение на почти четвърт век, отказва да използва мобилен телефон и рядко ползва интернет. Вместо това провежда срещи чрез светлината на плосък монитор, поставен на стойка с колелца. Мрачните лица на служителите, които се появяват на екрана, много от които са прекарали десетилетия в неговата близка компания, често не знаят от коя от 11-те часови зони на страната се обажда техният главнокомандващ. Персоналът на Путин понякога обявява, че той напуска един град, за да отиде в друг, след което изпраща празен кортеж до летището и самолет-примамка, преди той да се появи на видеоконференция, преструвайки се, че е някъде, където всъщност не е, предава Фокус.

От тези бункери от ерата на Zoom той управлява страна, намираща се във война, издава заповеди на командирите на фронта в Украйна и засилва ограниченията в страната.

Инженерите от Дирекцията за комуникации на президента изпращат камиони с оборудване из цяла Русия, за да поддържат рутината, която наричат "Специални комуникации“, за да криптират разговорите на "шефа“. Компютрите на бюрата му остават строго изолирани или не са свързани с интернет. Някои инженери нервно се шегуват за "информационния пашкул“, в който работи президентът.

Важна фигура в комуникацията на руския президент е генерал-майор Владислав Меншиков. Той се нарежда сред силовиките от службите за сигурност, които са се издигнали в сянката на Путин. Президентът му се доверява достатъчно, за да управлява руските ядрени бункери.

Безмилостният шеф на шпионската служба на Путин е слабо известен извън тесния кръг на "кремлинолозите". Той е ръководител на Първата служба на Федералната служба за сигурност (ФСБ), наследник на КГБ и основен организатор на арестите на американци, според авторите на новата книга.

