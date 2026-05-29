Това Белев: "Баба Алино" е в НАТУРА 2000, загубата на биологично разнообразие е фрапантна

29.05.2026 / 09:16 3

"Едно е оценявано, друго е в действащия общ устройствен план, трето – съвсем различни имоти са обект на подробния устройствен план". Това заяви пред БНР Тома Белев – бивш зам.-министър на екологията и бивш съветник в Столичния общински съвет, относно "незаконния град" край Варна.

Той посочи, че знае за това незаконно строителство и като политическа партия са подавали сигнали.

"Последният сигнал от ПП "Зелено движение" - преди месец установихме сериозни разминавания между одобрения общ устройствен план на община Варна и този план, който е оценяван. Това се случва през 2011 г. Има становище по екологична оценка. През 2012 г. е одобрен общият устройствен план. Но всъщност между това, което е оценявано, и това, което го има в проекта, има големи разминавания. Те не са само в "Баба Алино", а те са в Прибой, Аспарухово, Галата, на много места – просто са се появили едни нови зони за застрояване. След като го установихме това и го описахме , го изпратихме до министъра на регионалното развитие и до министъра на околната среда и водите – това беше служебният кабинет, които са длъжни да извършат проверка и да установят фактите, съответно да наложат принудителна административна мярка за спиране на прилагането на общия устройствен план, защото е абсолютно недопустимо да се процедират действия, които да не се оценяват", обясни Белев и подчерта, че към момента такава мярка не е наложена.

По същия начин са действията на РИОСВ – Варна, изтъкна той в предаването "Преди всички" и уточни:

"На 9 септември миналата година издават становище, че не подлежи на екологична оценка подробният устройствен план на тези 111 дка. Това е нарушение на Закона за опазване на околната среда. В обхвата на този подробен устройствен план имаме имоти, които са били обект на замянка през 2005 г. Законът за горите задължава – тези имоти не подлежат на промяна на предназначението и не могат да бъдат застроявани. Няма как да се одобрява подробният устройствен план и изобщо да се разреши, когато там е забранено да се променя предназначението".

Според Тома Белев ще произтече нещо след този случай. Големият въпрос обаче е дали ще последват малко по-големи проверки и прегледи, подчерта той. По думите му местните институции във Варна са информирани, но смята, че компетентните органи не успяват да се справят с предизвикателството на това, за което са отговорни.

"Баба Алино" е в зона от НАТУРА 2000, като загубата на биологично разнообразие е фрапантна, категоричен бе Тома Белев.

Той напомни, че след трагедията в Елените през миналата година са изпратили сигнал до МРРБ и МОСВ за 400 сгради, които са разрешени върху свлачища и в коритата на водни обекти. Преди седмица са изпратили подобен случай на строителство в коритото на река Санданска Бистрица.

Коментари
Чико (преди 10 минути)
Булдозерите и както в циганската махла и да засадят за тяхна сметка ,а лапачите на рушвети в затвора .Толкова ли е сложно? Вероятно е много сложно в България защото един престъпник като дънката не можахте да спрете и да окушарите.И най-смешното в тая смешна държава е ,че кръштават най-големите престъпници и разбойници с наименованието БИЗНЕСМЕНИ и предприемачи.Мале ,мале до къде я докара тоя прост и алчен народ.
Burton (преди 14 минути)
Зелените до сега сливи ли имахте в устата или ви беше запушена подобаващо и чак като се стигна до тук, се разприказвахте?
kjk (преди 41 минути)
Да проверят и около коритото на река Батова за незаконни постройки!!!

