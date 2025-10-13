Тръмп призова израелския президент да помилва Нетаняху

Кадър Youtube

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова израелския президент Ицхак Херцог да помилва премиера Бенямин Нетаняху, който е обвиняем по дело за корупция, предаде Ройтерс, цитирайки изявление на Тръмп пред парламента в Йерусалим.

„Хей, имам една идея. Господин президент, защо не го помилвате? Пури и малко шампанско – на кого по дяволите му пука?“, заяви Тръмп по време на продължилата повече от час реч. Той визираше обвиненията в измама, подкупи и злоупотреба с доверие, които Нетаняху отрича, посочва БТА.

Срещу израелския премиер бяха повдигнати обвинения през 2019 г. по три случая, един от които включва приемане на подаръци на стойност почти 700 000 шекела (210 000 щатски долара), включително шампанско и пури.

Израелският президент има предимно церемониални функции, но при извънредни обстоятелства има и правомощия да помилва осъдени престъпници, посочва Ройтерс.

Все още обаче няма присъда по започналото през 2020 г. дело срещу Нетаняху, тъй като то често бе прекъсвано по време на продължаващите вече две години сътресения в Близкия изток. Той пледира, че е невинен и отрича да е извършил нещо нередно.

Тръмп през юни призова делото срещу Нетаняху да бъде прекратено.

Израелският премиер твърди, че проблемите му със съда се дължат на лов на вещици от страна на левицата, която иска да го свали от власт.

