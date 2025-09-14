Трима от четиримата младежи, обвинени за побоя над Николай Кожухаров, остават в ареста

Снимка: Булфото

Трима от четиримата младежи, обвинени в нанасянето на побой над директора на Областна дирекция на МВР - Русе комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров, предаде "Фокус". Състав на Апелативен съд - Велико Търново определи мярка за неотклонение "Домашен арест" за Кирил Гочев (18 г.), Виктор Иванов (19 г.), Жулиен Кязъмов (18 г.).

Мярката на последното момче - 15-годишния Станислав А., се гледа в този час при закрити врата, тъй като младежът е непълнолетен.

По-рано през деня адвокатът на едно от момчетата - Кирил Гочев, адв. Георги Георгиев заяви, че основна вина за избухването на скандала има съседът на ст. комисар Кожухаров, който неправомерно спрял колата в която пътували четиримата младежи.

Решението на Апелативния съд е окончателно.

