Трус с магнитуд 6,2 разтърси Япония
Земетресение с магнитуд 6,2 беше усетено в Западна Япония, но няма риск от цунами, предадоха световните агенции, като се позоваха на японските сеизмолози. Последвал е и вторичен трус с магнитуд 5,1.
Епицентърът е бил в източната част на префектура Шимане на дълбочина от 10 километра, предаде БТА.
