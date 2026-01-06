Трус с магнитуд 6,2 разтърси Япония

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 6,2 беше усетено в Западна Япония, но няма риск от цунами, предадоха световните агенции, като се позоваха на японските сеизмолози. Последвал е и вторичен трус с магнитуд 5,1.

Епицентърът е бил в източната част на префектура Шимане на дълбочина от 10 километра, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!