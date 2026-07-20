Уволняват генерал Сирски като главнокомандващ въоръжените сили на Украйна

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Генерал Олександър Сирски е освободен от длъжността главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщи украинското издание „Инсайдер.ua“ в своя канал в Telegram. Според публикацията официалното съобщение за рокадата се очаква по-късно днес, предаде Евроком.

Новината за отстраняването на Сирски идва на фона на дълбока правителствена криза в Киев. Миналата седмица президентът Володимир Зеленски инициира смяна на кабинета, която доведе до оставката на премиера Юлия Свириденко и целия състав на правителството. Заедно с тях беше освободен и министърът на отбраната Михайло Федоров.

Според депутата от Върховната рада Ярослав Железняк причината за отстраняването на Федоров е провалът на реформата във военните окръжия. Уволнението му обаче предизвика протести в Украйна, като в Киев, Харков и други градове се проведоха демонстрации с искане за оставката на ген. Сирски и в подкрепа на бившия вече министър.

Самият Федоров обвини Сирски в саботаж на отбраната. Оставката на министъра предизвика и изненада в ЕС, като европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс постави въпроса защо се сменя успешен ръководител. През януари, малко след като пое поста, Федоров обяви, че 200 хил. украински войници са дезертирали, а други два милиона се издирват за укриване от мобилизация.

На фона на обществената подкрепа за Федоров, Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи, че той е разследван за корупция и присвояване на 70 млн. долара. Разследването се случва в контекста на правителствените промени, които Зеленски анонсира на 12 юли.

Ген. Сирски пое командването на армията след отстраняването на изключително популярния ген. Валерий Залужний, който по-късно беше назначен за посланик във Великобритания. Слухове, че самият Сирски ще бъде сменен, се появиха още в края на май, когато руски медии съобщиха, че президентът Зеленски готви рокада и на негово място ще бъде назначен началникът на разузнаването Кирило Буданов.

Към момента не е назначен нов министър на отбраната. Президентът Зеленски е възложил на временно изпълняващия длъжността ръководител на СБУ Евгений Хмара да поеме временно и задълженията на военен министър.

Редактор "Екип на Петел",

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