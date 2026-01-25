Снимки ФБ

Ужасни кадри от катастрофата със загинали край Бургас се появиха в социалните мрежи.



Припомняме, че челен удар отне живота на двама души, предава Фокус.



Мъже на 41 и 52 загинаха при поредната катастрофа в страната, а жена на 32 е пострадала.



По последни данни пътят е още затворен. Шофирайте внимателно!



От АПИ официално съобщиха: Временно движението по път I-9 Бургас – Малко Търново при км 258 в района на с. Маринка е ограничено в двете посоки поради ПТП. Обходният маршрут е Маринка – Твърдица – Меден рудник и обратно. Движението се регулира от пътна полиция.



Катастрофата е станала около 17.16 ч. на пътната отсечка между пътен възел "Крайморие" и с. Маринка, съобщиха официално от полицията в Бургас.

