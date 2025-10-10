ВВМУ стартира пилотно обучения на студенти в малки групи

Снимка: Petel.bg

От тази година Висшето военноморско училище (ВВМУ) във Варна стартира пилотно обучения на студенти в малки групи, в които академичният стил се заменя с менторски, каза днес началникът на ВВМУ флотилен адмирал проф. Калин Калинов пред участниците в петия международен образователен форум, който се провежда в крайморския град. Темата на конференцията тази година е „Градът като учебна площадка. Използване на градската среда за модерно и качествено образование“.

Професиите се променят, технологиите се развиват, навлиза изкуственият интелект (ИИ) и всичко това формира съвремието ни, посочи Калинов. Той уточни, че поради тези причини още преди две години ръководството на училището е направило преглед и промени в учебните програми, предава БТА. Като проблем той изтъкна това, че много от младежите, когато стигнат в университетите, се оказва че не умеят, а и не желаят да учат. Затова нашата задача е да научим младите хора да учат разумно, а не стихийно, и да предават знанията си на другите, посочи Калинов.

Началникът на ВВМУ подчерта, че ИИ трябва да се ползва грамотно, защото все още е пълен с недостатъци. Той уточни, че в училището има широк спектър специалности, свързани с изкуствения интелект. Преподавателите в училището са насърчавани да ползват модели, които изискват грамотно ползване на ИИ, каза още Калинов. И уточни, че съчетаването на възможностите на естествения и изкуствения интелект може да доведе до прекрасни резултати.

Проблемът не е във физическата градска среда, а в ценностите и отношенията в нея, каза още началникът на ВВМУ. Според него в обществото се получава парадокс, тъй като отделните семейства най-често полагат усилия да възпитават децата си, само че по-късно ги поема „градът“, който не е най-благоприятният учител. Това е постоянна война и трябва да осъзнаем, че зад училищата и университетите втора линия няма, което прави отговорността им изключително голяма, обобщи Калинов.

Организатор на петия международен образователен форум е Община Варна в партньорство с Министерството на образованието и науката, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и ИКТ Клъстер. Домакин на събитието е Икономическият университет в града. Акцентът в дискусиите днес пада върху технологиите и изкуствения интелект.

