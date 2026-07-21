Външно получи нота от посолството на Иран за възможното разполагане на самолети на ВВС на САЩ на Безмер

снимка: МВнР

Министерството на външните работи на Република България получи нотата от посолството на Ислямска република Иран в София във връзка с възможното разполагане на самолети-цистерни на ВВС на САЩ на летище „Безмер“.

По съществуващия дипломатически канал бяха представени позициите на Иран по този чувствителен въпрос, пишат пресцентъра на външното министерство.

„Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток“, казват от ведомството.

„Надяваме се възможно най-скоро и двете страни в конфликта повторно да се ангажират с деескалация и прекратяване на военните действия, за което те успяха да се споразумеят съвсем наскоро. България апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, слагащо край на конфликта“, завършва позицията, предаде бТВ.

Редактор "Екип на Петел",

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