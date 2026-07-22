Варненци подкараха каяк след пороя

Стопкадър Фейсбук, Атанас Михайлов

Поройният дъжд във Варна наводни улици и междублокови пространства.

Това обаче даде възможност и на находчиви хора да потърсят забавление.

Видео в мрежата показа как млада двойка например кара каяк край блокове и получава бурни аплодисменти от комшии и приятели.

Редактор "Екип на Петел",

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