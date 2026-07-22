Варненци подкараха каяк след пороя
22.07.2026 / 18:39 0
Стопкадър Фейсбук, Атанас Михайлов
Поройният дъжд във Варна наводни улици и междублокови пространства.
Това обаче даде възможност и на находчиви хора да потърсят забавление.
Видео в мрежата показа как млада двойка например кара каяк край блокове и получава бурни аплодисменти от комшии и приятели.
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