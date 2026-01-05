Василковски: Редуват се топло и студено - 27 градуса разлика. Николаев посъветва: Обличайте се като залка

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Големи температурни амплитуди преживяваме през последните дни. От минус 10 градуса на Нова година сутринта до 17 градуса вчера – това са си 27градуса разлика, но това показва каква ни е зимата в момента. Това е една средиземноморска зима, която разбира се, е по-хладна от тази в Гърция, но все пак е доста динамична. Първата половина на седмицата тези температури ще се запазят с регионални колебания. В Централна и източна България температурите ще достигат до към сряда до около 17 – 18 градуса. Няма да има студове на Ивановден. Времето обаче остава ветровито, но от четвъртък вятърът ще смени посоката си и ще е отново силен, но и студен, коментира синоптикът на Нова тв Николай Василковски.

Около 8-9 очакваме силен северозападен вятър. Ветровете ще са най-силни край морето. Валежите са локални до сряда, но в четвъртък се очаква и сняг – 8 януари. Ще премине студен атмосферен фронт, който ще направи снежна покривка в Северна и Западна България, може би без крайморските райони. Снегът ще се задържи, особено в петък, ако се запази прогнозата, сутринта в някои части на страната ще е ясно, тихо и ниски температури до минус 8 – минус 9 градуса. Подобна обстановка ще имаме и в неделя – понеделник, когато ще имаме само сняг заради ниските температури.

Имаме още един топъл период, който може да се случи около 15 – 17 януари, но след него ще имаме нов студен атмосферен фронт, посочи той.

По време на топлия период се очакват отново температури до към 17 – 18 градуса през деня. Това обаче никак не е приятно за организма – температурите да скачат от минус 10 на 17 градуса.

В четвъртък е възможно в София да побелее и снежната покривка да се натрупа до около 8 сантиметра. Лошото е, че този южен вятър, който ще наблюдаваме до сряда, е много неприятен фактор за планинските курорти, където разчитат на снега. Казват му снегояд и само яде, а високите температури не позволяват да се прави изкуствен сняг, посочи Василковски.

Водещият на Нова тв Виктор Николаев обобщи, че ни чака време от типа топло - студено, топло - студено и посъветва зрителите да се обличат като зелка - на слоеве, че да са адекватни на времето навън.

