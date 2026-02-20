Вътрешният министър иска оставка на главния секретар на МВР

Булфото

Вътрешният министър Емил Дечев е предложил на Министерския съвет да гласува предложение до президента за освобождаване на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Това научи NOVA от свои източници във вътрешното ведомство.

Също така от МВР ще бъдат отстранени и някои от служителите, водещи разследването на трагедията „Петрохан“. Вероятно кабинетът ще гласува предложението още в понеделник, когато е планирано заседание.

Припомняме, че за окончателното освобождаване на главния секретар на МВР е необходим указ на държавния глава.

