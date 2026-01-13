Във Варна: Публично обсъждат поемането на дълг за изграждане на бункер за линеен ускорител за онкоболницата

снимка: Община Варна

Община Варна организира публично обсъждане на проект за поемане на дългосрочен дълг с цел изграждане на бункер за линеен ускорител за нуждите на Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Антонов Марков“ – Варна. Обсъждането ще се проведе на 19 януари 2026 г. (понеделник) от 16:00 до 18:00 ч. в зала „Пленарна“ на Община Варна, съобщиха от общинската пресслужба.

Проектът предвижда изграждане на стационар и бункер за линеен ускорител с прилежащи технически и спомагателни помещения, с които ще се постигне модернизация, обновяване и разширяване на материално-техническата база на онкоболницата. Общата стойност на инвестицията възлиза на 7 882 858 евро.

Финансирането на проекта ще бъде осигурено чрез няколко източника – собствен принос на лечебното заведение в размер на 64 423 евро, както и участие на Община Варна в размер до 4 812 652 евро, от които 613 550 евро са от общинския бюджет. За останалата част – 4 199 102 евро, Община Варна има намерение да поеме дългосрочен дълг чрез заем от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, Регионалния фонд за градско развитие за Северна България, Банка ДСК или друга финансова институция.

Линейният ускорител, който е на стойност 3 005 783 евро, ще бъде безвъзмездно предоставен от Министерството на здравеопазването, осигурен по Механизма за възстановяване и устойчивост.

По време на публичното обсъждане ще бъдат представени параметрите на проекта, начините за финансиране и условията за обезпечаване на дълга, като се предвижда учредяване на залог върху настоящи и бъдещи приходи на Община Варна, съгласно действащото законодателство.

Коментари и въпроси по проекта могат да бъдат изпращани преди обсъждането на имейл pavdimova@varna.bg, както и писмено чрез деловодството на Община Варна най-късно до 17:00 ч. на 16 януари 2026 г. Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община Варна – www.varna.bg, в секция „Акценти“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!