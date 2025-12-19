Везенков и Олимпиакос играят в момента много важен мач за Евролигата

Кадър Youtube

Олимпиакос и последният в класирането АСВЕЛ Вильорбан играят помежду си в среща от 17-ия кръг на Евролигата. Грандът от Пирея води в резултата след края на втората четвърт с 44:34.

Гръцкият шампион загуба преди броени дни у дома от силно представящия се испански тим Валенсия и понатрупа поражения в турнира, като заема 10-о място в таблицата с баланс 8-7 (и мач по-малко).

АСВЕЛ е с едва 4 успеха и 12 загуби дотук, като прекъсна негативната си серия по-рано тази седмица с победа у дома срещу Байерн (Мюнхен). Въпреки това, френският тим остава на последната 20-а позиция в подреждането, предава Спортал.

Олимпиакос играе по традиция успешно срещу АСВЕЛ, като е с 12 победи от 18 двубоя срещу този съперник в исторически план.

Голямата звезда на АСВЕЛ Нандо Де Коло пропуска мача заради травма.

