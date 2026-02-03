Везенков и Олимпиакос с тежка загуба в Евролигата

Кадър Youtube

"Олимпиакос" и Александър Везенков не успяха да запишат 6-а поредна победа в Евролигата, след драматична загуба с 98:108 след продължение от Дубай.

В ОAE двата тима изиграха страхотен мач, в който домакините водеха през повечето време.

Те се откъснаха с 12 точки на почивката, а Везенков имаше само 2 точки в първите 20 минути, след като не започна добре, предава Гонг бг.

В третата част разликата се вдигна до 15 и все още бе 14, когато серия от 10-0 за гръцкия тим върна интригата, а и Везенков понатрупа точки, макар че оставаше изолиран.

В последната четвърт домакините пак успяха да се откъснат при 84:74, но "Олимпиакос" не се предаде и преобърна нещата до 90:89 в своя полза.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!